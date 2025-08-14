Karaman'da Apartman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Karaman'da Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Yunus Emre Mahallesi 4. TOKİ konutlarındaki 7 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel