Karaman'da Apartman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Karaman'da Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Karaman'da bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi 4. TOKİ konutlarındaki 7 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
