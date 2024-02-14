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Karaman'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Karaman'da meydana gelen kaza sonucu ambulans ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Ambulans şarampole devrilirken, sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Karaman'da kaza yerine giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

O.K. idaresindeki 70 AAT 922 plakalı otomobil, Karaman-Mersin çevreyolu jandarma kavşağında S.B. yönetimindeki 70 AG 203 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil sürücüsü O.K. ve aynı araçta bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralılardan O.K ve H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

O.K ve H.G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, ambulans personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan ambulansın merkeze bağlı Kurtderesi köyündeki kazaya gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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