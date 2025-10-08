Haberler

Karaman'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Karaman'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Güncelleme:
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Protokol üyeleri ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşün ardından spor yarışmaları yapıldı.

Etkinlik kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yürüdü.

Yürüyüşün ardından meydanda kurulan alanlarda çeşitli spor yarışmaları yapıldı.

Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
