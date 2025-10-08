Karaman'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yürüdü.

Yürüyüşün ardından meydanda kurulan alanlarda çeşitli spor yarışmaları yapıldı.

Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.