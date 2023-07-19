Karaman'da Alicantus ekmeklik buğdayın hasadı yapıldı

KARAMAN - Karaman'da Alicantus ekmeklik buğdayın hasadı düzenlenen tarla gününde yapıldı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde Ali Dökmen'e ait 14 dekarlık tarlada ekimi yapılan buğday, 13.5 ton verim verdi. Düzenlenen tarla gününde konuşan Konya Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Uzer, bize bu görevi 4 yıldır layık gördünüz. Biz de sizlere iyi bir yönetim, iyi bir anlayışla değişik işler yapacağımızın sözünü vermiştik. Her yıl da çalışmalarımızı arttırarak gidiyoruz. Artık Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi sadece size tohum, gübre getirmeyle değil, size daha kaliteli tohumluk buğday üretmede, alımımda, depoculukta ve birçok alanda hizmet ediyor. Bu Alicantus çeşidimizi de rakipleriyle yarışabilecek bir çeşittir. Bu buğdayın tescili birinci sınıf ekmeklik olarak bu yıl alınacak. Rakipleriyle verimde ve kalitede de yarışacak çeşittir. Bu tohumluk üretimimizin Ereğli, Karapınar ve Karaman bölgemizde ürettirerek, Türkiye'deki birçok kooperatife ve siz değerli ortaklarımıza sunuyoruz. Buğdayımız sizin de gördüğünüz gibi gayet iyi ve boyludur. Bizler sizi asla kandıramayız. Çünkü siz bizleri ortağısınız. Bu buğdayın bakım şartlarına göre 600 ile bin 200 kilo dekar verimi vardır" dedi.

Kooperatif Başkanı Talha Uzer'in yaptığı konuşmanın ardından biçer ile buğdayın hasadı yapıldı. Düzenlenen tarla gününe Konya Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Uzer'in yanı sıra Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve çiftçiler katıldı.