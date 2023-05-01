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Karaman'da AK Parti milletvekili adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi

Karaman'da AK Parti milletvekili adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi

Güncel Haberler

Karaman'da AK Parti Milletvekili adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karaman'da AK Parti Milletvekili adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programa, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, milletvekili adayları Selman Oğuzhan Eser, Osman Sağlam, Fatma Coştu ile partililer katıldı.

Öztürk, gazetecilerin zor şartlarda sürdürdükleri çalışmaların seçim döneminde daha da arttığına vurgu yaparak basın emekçilerine teşekkür etti.

Seçim sürecinde eski yeni tüm teşkilat mensupları ile birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirten Öztürk, bu birlikteliğin sahada olumlu karşılandığını aktardı.

Eser, Sağlam ve Coştu da programda konuşma yaptı.

Karaman Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Milletvekili Murat Öztürk AK Parti Karaman Güncel Haberler

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