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Karaman'da Afet Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Karaman'da Afet Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel saha tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta enkazda arama-kurtarma, yangın ve kimyasal tehditlere yönelik müdahaleler canlandırıldı.

Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlarca yerel saha tatbikatı düzenlendi.

Merkeze bağlı Dereköy'de düzenlenen tatbikatta enkazda arama-kurtarma, afet anında yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditler durumlarında yapılacak müdahaleler canlandırıldı.

Tatbikatın ilk bölümünde, göçük altında kalan yaralılar AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, UMKE çadırına taşındı.

İkinci bölümde ise AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bir binadaki amonyak gazı sızıntısına müdahale etti. Burada gazdan etkilenen bir kişi, dekontaminasyon (organik madde ve patojenleri uzaklaştırma) yapılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikatın son kısmında itfaiye ekipleri, afet bölgesinde meydana gelen yangına müdahale etti.

Tatbikatta 217 personel ve 56 araç görev aldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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