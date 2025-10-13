Karaman'da 76 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 76 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-12 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 bin 764 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kesici-delici alet, 178 fişek, 1600 dolu makaron, 300 paket nargile tütünü, 3 kilogram kıyılmış tütün, hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.