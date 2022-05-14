Karaman'da 7 bin kişi meşalelerle fener alayına katıldı - Haberler

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Karaman'da 7 bin kişi meşalelerle fener alayına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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Karaman'da 7 bin kişi meşalelerle fener alayına katıldı

KARAMAN'da bu yıl 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında fener alayı yapıldı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da bu yıl 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında fener alayı yapıldı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı fener alayının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Bando Komutanlığı, Karamanlılara konser verdi.

Karaman'da, 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan fener alayı İstasyon Caddesi, Molla Fenari Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi üzerinden yeniden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı fener alayının ardından kent meydanında havai fişek gösterisi düzenlendi. Havai fişek gösterisinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Bando Komutanlığı sahne aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede performans sergileyen Bando Komutanlığı Karamanlılara unutulmaz bir konser verdi.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Türk Dil Bayramı, Yunus Emre, Jandarma, Karaman, Güncel, Haberler

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