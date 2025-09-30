Haberler

Karaman'da 52 Suçlu Gözaltına Alındı

Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 52 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-28 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 7 bin 134 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 32 kesici-delici alet, 27 fişek, 3 dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

