Karaman'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı - Haberler

Karaman'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Parkında başlayan çevre yürüyüşü, İsmet Paşa Caddesi'nden devam ederek, Millet Bahçesinde sona erdi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, sürdürülebilir yaşam için herkesin geri dönüşüm yapması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi ve atıkları azaltmak için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Çevre Gününün bizlere, tabiata karşı yapılan yanlışları görmek, hataları düzeltmek ve neler yapılması gerektiğini anlamak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Dünyada bir yolcu olduğumuzu unutmadan, yarınlarımıza güzel bir yaşam sürmeleri için daha sağlıklı ve mutlu bir çevre bırakalım. Doğaya zarar vermeyi, onu kirletmeyi terk edelim. Dünyamız, özellikle son yüzyılda yaşanan bilinçsiz sanayileşme, doğal kaynakların bitmez tükenmez hırsla harcanması, tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler ve israf gibi sebeplerle ciddi zarar görmüştür."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fikret Onhan da sıfır atık projesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Program atıklardan yapılan defile ile sona erdi.