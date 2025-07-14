Karaman'da 49 Kişi Gözaltına Alındı
Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 49 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, tarihi objeler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-13 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 820 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet, 175 sikke, 352 tarihi obje, 2 bin 340 dolu makaron, 2 bin 800 boş makaron, 34 sahte bandrollü tütün, 2 kilogram kıyılmış tütün, 20 litre etil alkol ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.