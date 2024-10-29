Karaman'da 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın

KARAMAN'da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tarafından söndürüldü.

Yangın, Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar caddesindeki 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında 18.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binada yaşayanları tahliye etti. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ Karaman, DHA