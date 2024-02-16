Karaman'da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
Karaman'da Hacıcelal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi.
Karaman'da 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıcelal Mahallesi 581. Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, binada hasar oluştu.