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Karaman'da 32 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da 32 Kişi Gözaltına Alındı
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Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-20 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 732 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 24 kesici/delici alet, 66 elektronik sigara, 20 karton bandrolsüz sigara ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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