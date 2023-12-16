Karaman'da 30 şüpheli gözaltına alındı
Karaman'da yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 39 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 9 -15 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde yapığı çalışmalarda, 30 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 39 kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilenlerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i ise salıverildi.