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Karaman'da 30 şüpheli gözaltına alındı

16 Aralık 2023 15:59 Güncelleme: 16:00 Abone Ol

Karaman'da yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 39 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.