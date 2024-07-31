Karaman'da 20 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Karaman'da 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yürüttü ve şehir merkezinde bir adreste operasyon düzenledi. Operasyonda G.K. isimli hükümlü yakalandı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Karaman'da 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
l Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şehir merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda 2016'da "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.