Karaman'da 2 Yaşındaki Bebek 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Karaman'ın Gevher Hatun Mahallesi'nde 2 yaşındaki Miraç Taşer, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Sağlık ekipleri olay yerinde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaman'da 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Miraç Taşer (2), Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel