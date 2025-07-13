Karaman'da 2 Yaşındaki Bebek 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Gevher Hatun Mahallesi'nde 2 yaşındaki Miraç Taşer, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Sağlık ekipleri olay yerinde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaman'da 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Miraç Taşer (2), Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın temmuz rekoru kırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.