KARAMAN'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Haberler

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KARAMAN'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARAMAN'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, takla atıp ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı.

KARAMAN'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, takla atıp ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Karaman-Konya kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Erhan Yavuz (62) yönetimindeki 70 E 4243 plakalı otomobil, kavşakta H.K. idaresindeki 33 AFH 599 plakalı otomobille çarpıştı. Yavuz'un kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle takla atıp ters döndü. Kazada sürücü Erhan Yavuz, eşi Hacer Çınar Yavuz (62), ağabeyi Hüseyin Yavuz (70) ve ağabeyinin eşi Ayşe Yavuz (68) yaralandı. Yaralı 2 kardeş, kendi imkanlarıyla ön camdan çıkıp kurtulurken, araçta sıkışan Hacer Çınar Yavuz ve Ayşe Yavuz itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. 4 yaralı, ihbarla çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Hacer Çınar Yavuz ve Ayşe Yavuz'un hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü H.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erhan Yavuz Karaman Çınar Güncel Haberler

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