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Karaman'da 19 kişi suçlardan yakalandı

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Karaman'da yapılan çalışmalarda asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, 30 Aralık-5 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 21 kesici/delici alet, 51 gram uyuşturucu madde, 42 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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