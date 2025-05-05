Karaman'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Karaman'da nitelikli dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K., emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Karaman'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin kent merkezinde yakaladığı İ.K'nin (35), "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
İ.K. emniyet ve adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel