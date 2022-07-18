KARAMAN'DA 18 KURUMUN KATILDIĞI TATBİKATTA, 3 SENARYO DA BAŞARIYLA UYGULANDI

KARAMAN'da, AFAD koordinasyonunda 18 kurum ve kuruluşun katıldığı tatbikat yapıldı. 3 ayrı tatbikatta senaryo gereği, deprem sonrası yıkılan binada enkaz altında kalanlar ve uçurumdan düşen yaralılar kurtarılırken, baraja uçan araçtakilerin kurtarılması için de su altı arama çalışması gerçekleştirildi.

AFAD koordinasyonunda bugün gerçekleştirilen tatbikata, 16 kamu kurumu ve 2 sivil toplum kuruluşu katıldı. Tatbikatın deprem senaryosu gereği, Dereköy merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem ihbarının ardından bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve diğer birimler sevk edildi. Enkaz altında kalan yaralılar AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tatbikatın su altı arama senaryosu gereği Fisandun Baraj Göleti'ne uçan bir araç ve içindekiler için su altı arama çalışması yapıldı. 3'üncü tatbikatın senaryosu gereği ise uçurumdan dengesini kaybedip düşen yaralı bir vatandaş, halatla inen ekipler tarafından kurtarıldı.

170 personel ve 41 aracın katıldığı tatbikatı değerlendiren Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, "Bugün burada herhangi bir Afet durumunda sahada olması gereken ve sorumlu olan tüm kurumlarımız bu tatbikata katıldı. Tatbikattaki amacımız, öncelikle Afet bilinci oluşturmak. Ülkemiz afet anlamında özellikle deprem, sel, yangın ve diğer Afetler anlamında riskli bölgeleri bulunan bir konumda. Bölgemiz bu anlamda az riskli bölgede olmasına rağmen tedbirler alınması gereken bir bölge. Bizler de riskin azlığına, çokluğuna bakmadan tedbirlerimizi en üst düzeyde almaya çalışıyoruz. Bu tedbirler öncelikle afetten önceki tedbirler. Yani bilincin oluşturması ve bu afetler başlamadan var olan kapasitemizi görmek ve bu kapasiteyi de sahaya yansıttığımız zamanda ne tür avantajlarımız dezavantajlarımız var görüyoruz. Tatbikatta özellikle vatandaşlarımızın da olması bizleri sevindirdi"diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel