Karaman'da 13 şüpheli suçlu yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 bin 861 kişiyi sorguladı, 13 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.