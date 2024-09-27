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Karaman'da 12 Yaşındaki Çocuk Asansör Boşluğuna Düştü

Karaman'da 12 Yaşındaki Çocuk Asansör Boşluğuna Düştü
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Karaman'da okul dönüşü asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yenişehir Mahallesi 643. Sokak Yenikent Sitesi'nde Z.Y. (12), okul dönüşü binanın asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Z.Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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