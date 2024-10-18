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Karaman'da 100 Yaşına Giren Emine Yiğitoğlu'nun Doğum Günü Kutlandı

Karaman'da 100 Yaşına Giren Emine Yiğitoğlu'nun Doğum Günü Kutlandı
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Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan evde sağlık hizmetleri kapsamında, 100 yaşına giren Emine Yiğitoğlu'nun doğum günü kutlandı. Yatalak hastalar için düzenli ziyaretler yapılıyor.

Karaman'da sağlık ekiplerince 100 yaşına giren Emine Yiğitoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından bakıma muhtaç ve yatalak hastalar düzenli aralıklarla ziyaret edilerek, ihtiyaçları gideriliyor.

Ekipler, sağlık hizmetleri kapsamında evine gittiği 100 yaşına giren Yiğitoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Yiğitoğlu, kendisine çiçek veren ekiplere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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