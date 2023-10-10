Karaman'da 10 yaşındaki kız çocuğuna araç çarptı

Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari aracın aynası çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 gün öce Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 70 FK 670 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 10 yaşındaki Z.K. isimli kız çocuğuna çarptı. Aracın aynasının çarptığı çocuk yola savrulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yere savrulan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN