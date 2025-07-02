Karaman'da 10 Suçlu Tutuklandı

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Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 10 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, 2 bin 142 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yanı sıra birçok ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 142 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, 8 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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