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Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Berat Kandili mesajı

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Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Berat Kandili mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kalaycı, mesajında Yüce Allah'ın huzurunda manevi arınmanın, günahlardan kurtulmanın, ilahi af ve mağfirete erişebilmenin vesilesi olan ve aynı zamanda mübarek ramazan ayının da habercisi olan Berat Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Bu vesileyle 6 Şubat'ta yaşanan deprem dolayısıyla vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm dualarımızın kabul olmasını Cenap-ı Allah'tan niyaz ediyor, başta Karamanlı hemşerilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni kutluyor, tüm hemşerilerime sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA / Güncel

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