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Karaman'a spor yatırımları

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'a spor yatırımları

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman'a yapılan spor yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı.

KARAMAN (AA) - Ak Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman'a yapılan spor yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı.

Milletvekilleri Şeker ve Eser, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, AK Parti iktidarında Karaman'a ve Karamanlılara en iyi hizmeti sunabilmek için bütün kurumların büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Her alanda olduğu gibi sporda da Karaman'a büyük yatırımların yapıldığını anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İktidara gelindiğinden bugüne Karaman'a 51 spor yatırımı yapılmıştır. Bu yatırımlardan 42 tanesini tamamlanmıştır. 5 yatırımın yapımı devam etmektedir. 2 yatırım sözleşmesi imzalandı yapım aşamasındadır. 2 yatırım ise ihale aşamasındadır. Ermenek ilçemize 500 kişilik spor salonu yapım işi ve kayak merkezi eğitim tesisi yapım işi ihale aşamasındadır. Karaman'da lisanlı sporcu sayısı 481 iken yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalarla bu rakam 27 bin 970'e çıkarılmıştır. Önceden Karaman'da antrenör sayısı 13 iken bugün Karaman'da antrenör sayısı 35'e yükselmiştir."

AA / Murat Özünal - Güncel

Selman Oğuzhan Eser, Recep Şeker, AK Parti, Karaman, Güncel, Haberler

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