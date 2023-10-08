Karakuş Tümülüsü'nde yapılar görüntüleniyor

Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi, Karakuş Tümülüsü'nde jeofizik ve jeoradar çalışması yapıyor. Tümülüsün içerisindeki mezar odalarının giriş kapısı başta olmak üzere odaların bulundukları yer ve büyüklükleri bu çalışmayla ortaya çıkacak.

Karakuş Tümülüsü'nün içindeki yapılar görüntüleniyor

Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi, Karakuş'ta jeofizik ve jeoradar çalışması yapıyor

ADIYAMAN - 'Kraliçe Mezarlığı' olarak bilinen 2 bin 43 yıllık Karakuş Tümülüsü'nün içindeki yapılar jeofizik ve jeoradar çalışmasıyla görüntüleniyor.

Kommagene Kralı 1. Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis, torunu Aka'nın mezarlarının bulunduğu karakuş Tümülüsü'nde yeniden jeofizik ve jeoradar çalışması başlatıldı. 2021 yılında özel bir şirket tarafından yapılan çalışma sonunda çıkan raporlar yeterli bulunmadı. Bunun üzerine Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi'nin özellikli cihazı ile bu çalışma başlatıldı. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Kadıoğlu çalışmaları yürütüyor. Çalışmalara Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan'da eşlik ediyor.

Kraliçe ve ailesinden kadınların mezarlarının bulunduğu için 'Kraliçe' veya 'Kızlar' mezarlığı olarak bilinen 30 metre yüksekliğinde, 110 metre çapındaki Karakuş Tümülüsü'nün tüm yapısı detaylı olarak ortaya çıkartılacak. Bu cihaz ile 35-45 metre derinliğe kadar yapılar tespit edilecek.

Tümülüsün içerisindeki mezar odalarının giriş kapısı başta olmak üzere odaların bulundukları yer ve büyüklükleri bu çalışmayla ortaya çıkacak. Tomografisi çekilen tümülüste kazı yapılıp yapılmayacağı bu çalışma ile belirlenecek. 1960'lı yıllarda Alman Arkeolog Prof. Friedrich Karl Dörner tümülüsün Güneyi'nden tümülüse girerek kazı yaptığı biliniyor.

Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu, tümülüsün tabanına kadar görüntüleme imkanı olduğunu ve bu bu sisteme sahip olduklarını belirterek, "Derin CPR özelliği taşıyan bir sistemimiz var. Bizim burada ki görevimiz, tümülüsü belirli sık aralıklarla tarayarak, yerin içine göndermiş olduğumuz sinyallerle kazma vurmadan yerin içerisindeki yapıları görüntülemek" dedi.

Prof. Dr. Selma Kadıoğlu ise açıklamasında, "Karakuş Tümülüsü'nden veri toplamak ve veri işlemi yaptıktan sonra hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu görüntülemeleriyle olası mezar yerlerinin konumlarını, derinliklerini 3 boyutlu olarak ortaya koymak hedefindeyiz. Bu cihazla yürürken 5 santim aralıklarla yere elektromanyetik dalga yolluyoruz ve nano saniye mertebesinde kayıt alıyoruz" dedi.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ise açıklamasında, "Bu tümülüsün altında 1. Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis, torunu Aka'nın mezarları bulunmaktadır. Bu sebeple de kraliçe mezarı yada kızlar mezarı olarak bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde Karl Dörner tarafından yapılan bir kazı çalışması var. Tümülüste görülen yarık, Karl Dörner'in yaptığı kazı çalışmasında ortaya çıkmıştır. Bu alandaki veriler kısıtlıdır. Ankara Üniversitesi ile işbirliği içerisinde jeofizik çalışması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yapılan çalışmanın kendilerine ışık tutacağını belirterek, "Bu jefizik ve jeoradar çalışmaları sonucunda daha ileriki yıllarda kazı metodunu nasıl uygulanacağı ile bize gerekli bilgiler verecek. İleriki yıllarda Karakuş Tümülüsü'nün açılması veyahut yapılacak kazılar nasıl olacak, buna karar verilecek" diye konuştu.

Çalışmaların birkaç gün, raporun ise birkaç ay içerisinde çıkacağı öğrenildi.