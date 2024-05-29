Üye Girişi
Haberler

Karakurt HES Barajı'nda eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte eski yerleşim yeri tekrar sular altında kaldı. Baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyündeki evler, ağaçlar ve cami yoğun yağışlarla birlikte tekrar suya gömüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda doluluğun artmasıyla eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı.

Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Karakurt Barajı'nda, bahar yağışlarıyla su seviyesi yükseldi.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyündeki eski yerleşim yeri, geçen yıl su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.

Bu yıl mayıs ayında etkili olan yoğun yağışlarla doluluğu artan baraj alanındaki evler, ağaçlar ve cami tekrar suya gömüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkamış Karakurt Cami Kars HES Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title