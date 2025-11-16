Haberler

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası birincisi Keleş'ten Yıldızeli Derneği'ne ziyaret

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Coşkun Keleş, Yıldızeli Derneği'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Coşkun Keleş, Yıldızeli Derneği'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda 26 Ekim'de düzenlenen şampiyonada, 85 kiloda birinci olan Keleş, Yıldızeli Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Fevzi Uçar ve üyelerle bir araya geldi.

Dernek üyelerine teşekkür eden Keleş, "Tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Daha çok çalışarak aynı başarıyı orada da göstermek istiyorum." dedi.

Uçar da Keleş'in kendilerine büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Yıldızeli Derneği olarak bütün sporcularımızın yanındayız ve destekçileriyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
