Karaköy'de vapurun iskeleye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarparak 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy- Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarparak 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Dün Kadıköy'den kalkan ve teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine çarpan "Durusu" isimli vapurun kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iskeleye doğru seyir halinde olan vapurun yaşadığı teknik arıza nedeniyle iskeleye çarpma anı yer alıyor. Kazada yaralanan 7 kişiden 4'ü ambulansla hastaneye kaldırılmış, 3 kişi ise ayakta tedavi edilmişti. AA / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadıköy Karaköy Güncel Haberler

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