Karaköy'de trafik kazasına karışan sürücü polislerle tartıştı

Karaköy'de trafik kazasına karışan bir sürücü, olaya dahil olan trafik polisleri ile de tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası polise küfür edip direndiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç ve motosiklet sürücüsü cadde üzerinde kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile sürücü arasında kaza sonrası tartışma yaşandı. Tartışma sırasında polise hakaret ettiği söylenen şahıs gözaltına alınmak isteyince küfür etti. Olay yerine takviye olarak gelen polis ekipleri şahsı polise mukavemet ettiği için gözaltına aldı. - İSTANBUL