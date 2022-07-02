Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler

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Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatlarına bağlı Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'den kalkan "Durusu" isimli vapur, teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine çarptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişiden 4'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı, 3'ü ayakta tedavi edildi.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

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