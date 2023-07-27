Karaköy'de Rüzgarın Etkisiyle Devrilen Ağaçtan Son Anda Kurtuldular

Karaköy'de bir kafenin önündeki 2 kişi, rüzgarın etkisiyle devrilen ıhlamur ağacının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kılıçali Paşa Mescidi Sokağı'nda bulunan bir ıhlamur ağacı, rüzgarın etkisiyle kökünden kırılarak devrildi.

Bu sırada sokakta bulunan kafenin önünde duran 2 kişi son anda hamle yaparak ağacın altında kalmaktan kurtuldu.

Devrilen ağaç kafenin oturma alanı ve tentelerinde hasara yola açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı parçalayarak götürdü.

Olay anını anlatan kafe çalışanı Nisanur Bayram, ağacın devrilmesi esnasında kafenin önünde oturduklarını söyledi.

Önce çatırtı sesleri gelen ağacın sonra devrildiğini kaydeden Bayram, "Biz de buradan kaçmaya çalıştık. Sonrasında belediyeden gelip ağacı parçalara ayırarak götürdüler. Çok şükür kimse yaralanmadı. Ağaç hem yaşlıydı hem lodos vardı bugün. En azından kalabalık değildi. Kimse zarar görmedi. Tek tesellimiz bu." diye konuştu.

Ağacın devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağacın devrilmesi sırasında kafenin önünde oturan bir kişi ile ayakta duran bir başka kişinin son anda hamle yaparak ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.