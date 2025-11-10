Karaköprü'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 DR 819 plakalı otomobil, GAP Bulvarı'nda refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.