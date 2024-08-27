Karaköprü'de inşaat temeline düşen otomobilde 3 kişi yaralandı
Karaköprü'de bir inşaat için kazılan temele düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile diğer yolcular araçta sıkıştı ancak ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldılar. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'deki 7 metrelik kazı alanına düştü.
Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü ile E.B. ve A.T. çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekipler, otomobilin çıkarılması için çalışma yürütüyor.