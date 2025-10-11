Karaköprü'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Güllübağ Mahallesi'nde Ferit Abrak (32), kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abrak kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.