Haberler

Karaköprü'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Ferit Abrak hastaneye gitmeye çalışırken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Güllübağ Mahallesi'nde Ferit Abrak (32), kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abrak kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

MasterChef'te beklenmedik veda! Elenen isim şaşırtıcı

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü çılgın maç

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü maç
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

MasterChef'te beklenmedik veda! Elenen isim şaşırtıcı

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.