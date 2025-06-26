Karakoçan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 BRS 383 plakalı otomobil ile 35 CLS 574 plakalı SUV tipi araç, Yolçatı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
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