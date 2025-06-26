Karakoçan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 BRS 383 plakalı otomobil ile 35 CLS 574 plakalı SUV tipi araç, Yolçatı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel