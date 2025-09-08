Haberler

Karakoçan'da Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, T.B. ile A.E.B. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. A.E.B., abisini yaraladıktan sonra gözaltına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde abisini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle, Cengiz Topel Caddesi'nde kardeşler T.B. (21) ile A.E.B. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E.B, bıçakla abisini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki tedavinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli A.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
