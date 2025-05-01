Karakoçan'da Fırtına Çatıları Uçurdu

Karkaoçan'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle Karakoçan ilçesinde bir evin çatısını uçtu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da, fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Karakoçan ilçesinde yağmurla birlikte etkisini artıran fırtınadan dolayı bir evin çatısı uçtu. Olayda, yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.