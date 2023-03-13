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Karakoçan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

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Karakoçan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendiELAZIĞ Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Karakoçan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Karakoçan ilçesine bağlı Golan köyü kırsalında sürü halinde dağ keçileri görüntülendi. Yiyecek arayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karakoçan Elazığ Güncel Haberler

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