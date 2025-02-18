Karakoçan'da Baca Yangınında İtfaiye Eri Yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir evdeki baca yangınına müdahale ederken çatıdan düşen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baca yangınına müdahale sırasında çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Kulubaba Mahallesi'ndeki iki katlı evin bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye eri C.S, ekip arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiği sırada evin çatısından düşerek yaralandı.
Sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.