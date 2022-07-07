Karakeçili'de yangın çıkan ev zarar gördü Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü. Karşıyaka Mahallesi Münir Karaloğlu Caddesi'nde Sadık Albayrak'a ait 2 katlı müstakil evin ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Karakeçili Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balkondaki elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, büyük çapta hasar meydana geldi. AA / Eyüp Avan - Güncel Sadık Albayrak Karakeçili Kırıkkale Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karakeçili'de yangın çıkan ev zarar gördü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.