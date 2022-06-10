Karakeçili'de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Haberler

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Karakeçili'de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

AA - Eyüp Avan - Güncel
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Karakeçili'de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Şehit Alparslan Yazıcı Münir Karaloğlu caddelerindeki elektrik hatları yer altına alınıyor.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, çalışmalarla ilçenin güzel görünüme kavuşacağını belirtti.

Elektrik hatlarının yer altına alınması ve yakında gelmesi planlanan doğalgaz çalışmaları nedeniyle caddelerdeki asfaltlama işlemlerine başlayamadıklarını aktaran Aydemir, "Bu hizmetler tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmasına başlayacağız. İlçede ağaçlandırma ve park çalışmaları da devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne park, Karşıyaka ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerine ise çocuk oyun parkı yapımı tamamlandı. Ayrıca Kurtuluş Mahallesi'nde de park yapım çalışması sürüyor." diye konuştu.

Aydemir, belediyenin imkanları ölçüsünde ve devletten alınan yardımlarla hizmete devam edeceklerini kaydetti.

AA / Eyüp Avan - Güncel

Münir Karaloğlu Karakeçili Kırıkkale Güncel Haberler

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