Karakaya koçları anaç koyun sürüsüne katıldı

Karakaya koçlarını damat gibi süsledi, koyun sürüsüne dahil etti

TOKAT - Tokat'ta ıslah çalışmalarını devam eden Karakaya koçları, damat gibi süslendi, anaç koyunların sürüsüne dahil edildi.

Adını Tokat Erbaa ilçesinin Karayaka kasabasından alan koçların, anaç koyun sürüsüne katımı gerçekleşti. Yağının kuyrukta birikmemesi, vücuda eşit şekilde yayılması ve yüksek verimi ile öne çıkan Karakaya koyunu sadece yayla şartlarında yaşamını sürdürebiliyor. Karadeniz kıyı bölgesinde popülasyon gösteren Karakaya koyunu, et kalitesi bakımından kıvırcık koyun türünün ardından Türkiye'de ikinci sırasında yer alıyor. Koçların anaç koyun sürüsüne katımının önemli olduğunu belirten hayvan yetiştiricisi Ömer Yaman, koçları damat gibi hazırlayarak sürüye katılımlarını yaptı. Koçları önce yıkayan Yaman ardından koçları süsleyerek anaç koyunların sürüsüne dahil etti. Şubat ayında kuzuların toplu şekilde doğmasının hedeflediğini belirten Yaman, 300 anaç koyun içerisine 10 adet koç dahil ettiklerini söyledi.

"Uzun zamandır böyle yıkanarak, boyanarak ve dualar eşliğinde yapılmıyordu"

Koç katım işleminin toplu doğum için önemli olduğunu belirten Ömer Yaman, "Koçları sürüye katma işlemi, hayvanların toplu doğumunu sağlıyor. Önümüzde kış ayları olduğu için daha iyi verim almak için bu zamanı seçtik. Islah çalışmalarını takip eden hocalarımızın da izniyle koçlarımızı sürüye kattık. Bu koçlar Karayaka ırkıdır, 15 yıldır Karayaka Koçunun ıslah çalışmalarını yürütüyorum. İnşallah bu çalışmaya devam edeceğiz. Tokat'ta bu çalışmada emeği geçen herkese de teşekkür etmek istiyorum. 300 adet anaç koyunumuz var, 10 tane koçumuzu da sürüye kattık. Sağlıklı bir şekilde Şubat ayında doğuma başlayacaklar, yavrularımızı alacağız inşallah. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu koç katım işlemi eskiden itibaren yapılıyor, ancak uzun zamandır böyle yıkanarak, boyanarak ve dualar eşliğinde yapılmıyordu. İnşallah bu işlemde hayırlı olur. Kuzularımız da inşallah sağlıklı olur. Karayaka koçu Karadeniz bölgesinde yaylalarda yaşayan bir türdür. Ayrıca Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisine de ben kuzu gönderiyorum. Haftada 300' e yakın kuzu gönderiyoruz. Karayaka türünün eti çok lezzetlidir, Tokat kebabı da kullanır. Etinin güzelliği de yayalarda yediği kekik otundan gelir. Kar yağana kadar Topçam yaylasında olacağız. Bin 600 rakımlı yaylada kış ayı gelene kadar devam edeceğiz, kışında köye ineceğiz" şeklinde konuştu.