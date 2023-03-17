Karakalpakistan'daki olaylara ilişkin 28 sanık daha hapse çarptırıldı

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde geçen sene meydana gelen olaylara ilişkin açılan ikinci davada yargılanan 39 sanıktan 28'ine hapis cezası verildi.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu olaylara ilişkin Karakalpakistan Mahkemesi Hakimi Dauletbay Razov'un başkanlığında Buhara İl Mahkemesi'nde 6 Şubat'ta başlayan ikinci davanın duruşması sona erdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, 1-2 Temmuz 2022'de Nukus şehrinde meydana gelen olaylara karıştığı iddia edilen 39 sanıktan 28'ine, 5 ile 11 yıl arasında hapis cezaları verdi.

Yargılama aşamasında ev hapsi verilen diğer 11 sanık ise tutuklu bulundukları yaklaşık 8 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Sanıklar, kasıtlı olarak insanların sağlığına zarar vermek, soygun, toplu düzensizlik çıkarmak, kamu güvenliğini ve düzenini tehdit eden materyalleri hazırlamak, saklamak ve dağıtmak, silah ve mühimmat bulundurmak, kamu ve özel mülkiyete zarar vermek gibi suçlardan yargılanıyordu.

Toplam 171 sanığın suçlandığı Karakalpakistan'daki olaylarla ilgili Buhara İl Mahkemesi'nde 28 Kasım 2022'de başlayarak 31 Ocak'ta sona eren ilk davada 22 sanıktan 4'ü ev hapsine, diğerleri de 3 yıl ile 16 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Karakalpakistan'daki olaylar

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz 2022'de Nukus şehrinde düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, gösterilerin anayasada yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Olayların ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini belirtmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle bölgede 1 aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Gösterilerde 4'ü polis 21 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i kolluk kuvveti olmak üzere 243 kişi yaralanmıştı.