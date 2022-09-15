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Karaismailoğlu: "Kaliteli ve güvenli yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 oranında azalma kaydettik"

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Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin' partisinin "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu.

Programın düzenlendiği salon

Salonda bulunan katılımcılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin' partisinin "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Adil Karaismailoğlu Mardin Güncel Haberler

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