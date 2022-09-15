Karaismailoğlu: "Kaliteli ve güvenli yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 oranında azalma kaydettik"
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Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin' partisinin "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu.
Programın düzenlendiği salon
Salonda bulunan katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin' partisinin "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel