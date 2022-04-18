Karaismailoğlu: "Uluslararası karayolu taşımacılığında rekorlar kırdık ve taşıma sayısını 1.5 milyonun üzerine çıkarttık"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Merkezi'nde sektör çalışanları ve nakliye şoförleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. (1)