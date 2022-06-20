Karaismailoğlu: "Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdiyle dertlenmeyen bu yolda yürüyemez" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu. (2) AA / Koray Kılıç - Güncel Adil Karaismailoğlu Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaismailoğlu: 'Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdiyle dertlenmeyen bu yolda yürüyemez' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.