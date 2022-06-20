Karaismailoğlu: &quot;Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdiyle dertlenmeyen bu yolda yürüyemez&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaismailoğlu: "Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdiyle dertlenmeyen bu yolda yürüyemez"

AA - Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu. (2)

AA / Koray Kılıç - Güncel

Adil Karaismailoğlu Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title