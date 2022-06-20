Karaismailoğlu: "Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdiyle dertlenmeyen bu yolda yürüyemez"
AA - Koray Kılıç - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu. (2)
AA / Koray Kılıç - Güncel